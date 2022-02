A Oropa fedeli per la Festa della Candelora, processione e benedizione delle candele (foto e video di Matilde Pisani per newsbiella.it)

La comunità biellese si è data appuntamento questa mattina, 2 febbraio, a Oropa per la tradizionale Festa della Candelora. Alle 10 si è tenuta la processione e la santa messa davanti alla Basilica Antica, alla presenza del vescovo di Biella Roberto Farinella, del rettore del Santuario, don Michele Berchi e di molti altri sacerdoti del Biellese.

In questa giornata si è celebrata la presentazione al Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della Candelora, e la benedizione delle candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù, chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.