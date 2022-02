Vigliano, la proposta di Silvio Brognara per intitolare i quattro campi da calcio del paese

Chiunque si interessi di calcio o semplicemente segua i figli che ci giocano avrà notato che i campi di Vigliano vengono indicati in base al luogo che li ospita e non hanno un nominativo proprio. Per quanto riguarda quello situato in Viale Alpini d’Italia l’assenza è dovuta alla mancata cerimonia di inaugurazione, rimandata nel 1978 e poi dimenticata. Il paese ha però una risorsa, impersonata da Silvio Brognara, grande appassionato di calcio che, circa due mesi fa, ha proposto di assegnare ai quattro campi i nomi di personalità di spicco del calcio viglianese.

Si parte quindi proprio dal campo in Viale Alpini d’Italia destinato a Valter Gubernati, storico segretario della Viglianese. Il campo dell’Aurora invece, nell’idea di Silvio, dovrebbe acquisire il nome di Emilio Tordini, ex segretario del settore giovanile mentre, il manto erboso dell’Assunta dovrebbe prendere il nome di Silvano Ceria, dirigente della vecchia Vilianensis. Infine, il campo accanto alla Fisiokinetik acquisirebbe il nome di Mario Giuliani, consigliere comunale che si è occupato a lungo di sport. Al momento la proposta sta venendo valutata dall’amministrazione del comune di Vigliano.