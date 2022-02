Cossato, un viaggio tra i ricordi per i 100 anni della Splendor FOTO

Cossato, un viaggio tra i ricordi per i 100 anni della Splendor

Nella mattinata di domenica 30 gennaio un gruppo di anziani e giovani atleti si sono ritrovati all’Assunta di Cossato per commemorare il centenario della storica ASD Splendor 1922. La mattinata, incominciata con la messa di don Fulvio Dettoma, è poi proseguita con un’esposizione fotografica che ha mostrato il percorso dell’associazione negli anni ed è stata una bella occasione per i giovani di entrare in contatto con una realtà ormai passata mentre i più anziani hanno potuto rivedersi e rivivere molti momenti della loro carriera.

Presenti alcuni membri dell’amministrazione comunale di Cossato, la prima cittadina di Gifflenga Elisa Pollero e il presidente della Splendor Massimo Pegoraro. La mostra fotografica verrà riproposta ad aprile, in occasione del 90° anniversario del gruppo Alpini di Cossato-Quaregna.