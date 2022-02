Fratelli d’Italia, gazebo per raccolta firme elezione diretta del Presidente della Repubblica

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella organizza per sabato 5 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 un gazebo per la raccolta firme valevole per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Il gazebo verrà allestito a Biella in piazza S.Marta.

“Tutti i cittadini sono invitati a venire a firmare – spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Fratelli d’Italia non ha assecondato la scelta di rielezione del Presidente della Repubblica Mattarella. In risposta all’indecorosa immagine che il Parlamento ha dato in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia ha votato Carlo Nordio. Fratelli d’Italia si batterà con maggiore forza perché la prossima volta siano i cittadini italiani ad eleggere direttamente il Capo dello Stato e non si debba più assistere al triste spettacolo che il Palazzo ha dato in questi giorni. Fratelli d’Italia è un partito unito e compatto che non ha mai tradito la parola data e che ha fatto della coerenza la sua bandiera”.