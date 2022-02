"Si tratta di parlarne!", la Caritas affronta il fenomeno del traffico di esseri umani

La Caritas Diocesana di Biella, insieme al Tavolo Tratta di cui fa parte dal 2017 svolgendo attività di sensibilizzazione della cittadinanza Biellese rispetto al tema della tratta e dello sfruttamento delle donne straniere, promuove SI TRATTA DI PARLARNE!, un’occasione per far luce su un fenomeno sempre più diffuso e altrettanto nascosto: il traffico di esseri umani.

In particolare, da martedì 8 febbraio a martedì 8 marzo, verranno pubblicate sul sito web della Caritas Diocesana (www.caritasbiella.it) e sui nostri canali social, oltre che sui social media di tutte le associazioni facenti parte del Tavolo (www.tavolomigrantibiella.it), pillole informative, video, testimonianze, articoli e scritti, interviste, infografiche con dati e notizie relative al vasto e complesso fenomeno della tratta di esseri umani.

Negli anni, il Tavolo Tratta ha promosso l’organizzazione di serate informative, proiezione di film, conferenze, presentazione di libri, attività di sensibilizzazione e incontri nelle scuole con un unico obbiettivo: dare voce a chi non ha voce, dare umanità a chi è stato disumanizzato, dare speranza a chi è stato trascinato nell’inferno. In questo periodo di particolare incertezza legata all’evolversi della pandemia e alle conseguenti restrizioni e limitazioni nell’organizzazione di eventi, abbiamo scelto ugualmente di far sentire la voce delle tante, troppe persone che ancora oggi, nonostante il lockdown abbia modificato alcune caratteristiche del fenomeno, sono vittime della tratta, di questa “aberrante piaga dell’umanità…”, per questo “occorre l’impegno di tutti, affinché questo crimine venga adeguatamente contrastato” (Papa Francesco, 2018).

Occorre quindi anche il TUO impegno, il tuo mettersi in ascolto e comprendere quanto attuale e vicino sia questo fenomeno che continua a disumanizzare, distruggere e corrompere la nostra società. Partiamo dunque dall’8 febbraio, Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro Tratta, nel giorno diSanta Bakhita, per raccontare la schiavitù odierna e le sue molteplici sfaccettature, per arrivare all’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, per narrare storie di speranza, di rinascita, nel giorno in cui parecchie discriminazioni e violenze di cui le donne sono state oggetto in molte parti del mondo sono state denunciate, combattute e, in alcuni casi, sconfitte.

Seguiteci in questo viaggio fatto di storie, racconti, ma soprattutto, di PERSONE… perché si TRATTA semplicemente di PARLARNE!IN OCCASIONE DELL’8 FEBBRAIO:Vi invitiamo a partecipare alla maratona di preghiera online di martedì 8 febbraio 2022, giornata in cui si celebra la memoria liturgica di Santa Bakhita, la suora sudanese che da bambina fece la drammatica esperienza di essere rapita e fatta schiava e divenuta il simbolo universale dell’impegno della Chiesa contro la tratta. Il tema scelto da TALITHA KUM (www.talithakum.info/it/chi-siamo/visione) per questa ottava edizione della giornata è: “La forza della cura. Donne, economia, tratta”. Inizieremo alle 9.00 (CET) del mattino e finiremo alle 17.00 (CET). Saranno otto ore con preghiere e testimonianze dalle diverse realtà impegnate nel mondo contro la tratta. Papa Francesco, dalla cui volontà è nata nel 2015 la giornata, parteciperà alla maratona portando un suo messaggio. La maratona sarà trasmessa on-line in inglese, francese, italiano, spagnolo e portoghese. Nei prossimi giorni pubblicheremo il dettaglio del programma e il link alle dirette, intanto per qualsiasi informazione contattaci al numero 015 22 721 (interno 233)!