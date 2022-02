Milano Unica, al via la 34° edizione

La 34^ edizione di Milano Unica si conferma il punto di riferimento per il tessile e l’accessorio d’alta gamma per uomo e donna e, anche questa stagione apre le porte della Fiera in presenza, con un incremento del +28% sul numero di espositori presenti rispetto alla scorsa edizione fisica.

È per me sempre un piacere poter rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli espositori e ai visitatori che, in questi anni hanno sempre confermato la loro piena fiducia e la volontà di fare sistema, come un auspicio unanime verso la ripresa delle attività. È e sarà nostro costante impegno darvi ogni supporto per agevolare il vostro lavoro, offrendovi anche quest’anno il supporto della piattaforma e-MilanoUnica Connect che rimane uno strumento a vostra disposizione per affiancare e amplificare le vostre attività di relazione e di business internazionale dopo la Fiera.ICE, Agenzia per la promozione all’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, continua a offrire il suo prezioso contributo, affiancandoci nelle procedure per incentivare l’incoming dall’estero.

È mio desiderio dedicare estrema attenzione, affinché venga rispettata ogni norma di sicurezza, garantendo l’osservanza delle norme vigenti, nonché la tutela delle nostre attività. Il coraggio e l’impegno per guardare avanti, uniti al senso civico che ci deve accomunare, sono la forza del nostro sistema.

Tutte le informazioni sono disponibili nella Guida ai Saloni. A ognuno di voi esprimo nuovamente il mio personale ringraziamento e auguro un buon lavoro.