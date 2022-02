Biella, chiude Visione di via San Filippo dopo 40 anni. I titolari: “Andiamo in pensione, grazie a tutti”

Si chiude un altro capitolo della storia del commercio di Biella. A fine febbraio, si abbasserà per l'ultima volta la serranda di Visione, storico negozio di abbigliamento situato in via San Filippo, a pochi passi dal cuore del capoluogo. Alcune scritte affisse sulle vetrine dell'esercizio commerciale hanno informato i tanti biellesi che, nel corso degli anni, hanno frequentato la boutique, guidata dalla coppia titolare formata da Maria Fornasier e Diego Milan.

“Dopo quasi 30 anni di attività è arrivato il momento di andare in pensione – spiegano – Siamo stati fortunati a svolgere un lavoro che ci è sempre piaciuto. In tutto questo tempo si è lavorato con passione ed estrema cura, mancherà il contatto con i nostri clienti”.

Da quando si è avuta notizia della chiusura del negozio (aperto 40 anni fa e rilevato proprio dai coniugi Milan) in tanti sono passati per dare l'ultimo saluto. “Ci ha fatto piacere – sottolineano – Si vede che abbiamo lasciato qualcosa in tutti loro. Li ringraziamo per averci scelto per tutto questo tempo. Ora faremo i nonni a tempo pieno e cercheremo di coltivare i nostri hobby, come la montagna e, perchè no, viaggiare da qualche parte”.

Sul futuro dello spazio non vi è alcuna certezza: “Per ora – concludono – non c'è nessuno pronto a raccogliere il testimone”.