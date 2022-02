Tetrando, torna il "3° Gran Tour delle fiabe"

Pensato per bambini a partire dei 4 anni, il percorso ripropone la formula già presentata nelle due precedenti edizioni, ma con una piccola differenza, resa necessaria dalle disposizioni anti-Covid attualmente in corso.

Il momento della lettura, che normalmente vedeva i bimbi seduti a terra sul palco a diretto contatto con gli attori, in questo caso si svolgerà in modo più “teatrale”: bimbi e genitori si siederanno in platea, su sedie opportunamente disposte, mentre gli attori agiranno sul palco, tra curiose scenografie. Ai bimbi si suggerisce di portarsi una copertina, per stare più al caldo e sentirsi a casa.

Il “Gran Tour” inizierà in realtà con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia. Utilizzando i tanti mobili e oggetti di scena custoditi nell’ampio ambiente, è stato infatti creato un avventuroso percorso, che i partecipanti affronteranno accompagnati da due buffi cantastorie. Non mancheranno gli incontri con alcuni personaggi curiosi: dai litigiosi gemelli del mondo meraviglioso dell’Alice di Lewis Carroll all’Orchessa della fiaba di “Giacomino e il fagiolo magico”. Al termine del loro viaggio giungeranno nella grande sala teatrale, dove avranno inizio le letture vere e proprie.

In ciascuno dei tre fine settimana (Sabato 5 e Domenica 6, Sabato 12 e Domenica 13, Sabato 19 e Domenica 20) saranno proposte fiabe diverse, ma che si ripeteranno uguali al sabato e alla domenica.

Si tratta di racconti tratti dalle tradizioni popolari delle regioni italiane, ma anche dalle diverse culture del mondo, che verranno letti in modo dinamico e vivace. Per ciascun appuntamento sono previsti tre diversi ingressi a gruppi alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. L’intero percorso dura circa un’ora.