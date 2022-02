Storie di Piazza: i 4 cortometraggi realizzati per il progetto "Contiamo su di noi" sono on line

Contiamo su di noi è un progetto destinato agli adolescenti di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps volto a far riscoprire nei ragazzi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi.

Il progetto, svoltosi tra giugno e novembre 2021, ha interessato quattro comuni della Provincia di Biella, Ronco Biellese, Miagliano, Muzzano-Bagneri e Magnano, e ha coinvolto complessivamente 40 ragazzi e 20 persone tra volontari e professionisti. Si é articolato in una serie di incontri mirati a far conoscere il territorio ai ragazzi (attraverso ricerche, escursioni, incontri con la popolazione), a raccogliere le storie dei luoghi e a rivisitarle attraverso la realizzazione di cortometraggi interpretati dai ragazzi stessi. Una modalità di lavoro che ha stimolato i giovani a utilizzare in modo creativo linguaggi e mezzi di comunicazione a loro familiari. Contiamo su di noi verrà riproposto anche per il 2022, visto il successo dell’iniziativa.

Storie di Piazza ha gestito ogni aspetto organizzativo e ha affidato la conduzione degli incontri e la realizzazione finale dei filmati a professionisti di provata esperienza nel campo della creazione audiovisiva. Il progetto ha portato alla realizzazione di 4 cortometraggi, uno per ogni paese coinvolto, ideati, scritti e interpretati dai ragazzi sotto la guida di professionisti. Ogni cortometraggio, utilizzando un taglio più vicino alla fiction che al documentario, racconta il paese in modo originale e non didascalico, ne descrive gli angoli più rappresentativi cercando di cogliere il senso e l'identità del luogo. Questo ha permesso di orientare il progetto verso un'ulteriore finalità: la promozione del territorio.

I filmati prodotti, brevi e coinvolgenti, si prestano a essere veicolati dai ragazzi stessi attraverso i canali social e rappresentano un biglietto da visita originale su alcuni dei borghi più suggestivi del territorio biellese e un elemento di richiamo turistico efficace.

Questi i link per visionarli:

Una ragazza concreta (Ronco) https://youtu.be/_otIfy6FFBM

Il filo della vita (Miagliano) https://youtu.be/AP4H6xTpS1k

L’anima nella pietra (Bagneri-Muzzano) https://youtu.be/mFIl7SaDZgw

Qui non ci sono imposte (Magnano) https://youtu.be/1AzL0LoDFXc