Donato, domato l’incendio all’Alpe Cavanna: lo spettacolo è desolante FOTO

Aggiornamento ore 18

Ancora una volta si respira un senso di desolazione nella zona dell’Alpe Cavanna andata a fuoco nelle scorse ore. Oltre 40 ettari di terreno sono stati duramente colpiti e si vanno a sommare a quelli già colpiti all’inizio del mese di gennaio (leggi qui).

Ancora una volta le numerose squadre degli AIB e dei Vigili del Fuoco sono state impegnate a circoscrivere le fiamme. Da questa mattina fino a qualche ora fa erano in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei terreni colpiti dal rogo. “Possiamo dire che l’incendio è spento – spiega l'ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi – Stasera e domani mattina l’area verrà nuovamente monitorata”. Poi inizieranno le indagini per risalire alle cause dell’accaduto.

Il fatto

Sono proseguite fino all'una di questa notte le operazioni di spegnimento del furioso incendio scoppiato all'Alpe Cavanna, nel territorio di Donato (leggi qui). Dalle prime informazioni raccolte, sembra che siano state evacuate precauzionalmente alcune cascine della zona: le fiamme, infatti, erano pericolosamente troppo vicine alle abitazioni.

In seguito, nel corso della serata, diverse squadre di AIB e Vigili del Fuoco sono riuscite a contenere il rogo. Al momento la situazione pare essere sotto controllo e si sta procedendo alla messa in sicurezza delle aree colpite. Presenti anche alcuni amministratori dei comuni di Donato e Netro.