Servizio civile universale, prorogata la scadenza del bando

Il Consorzio I.R.I.S. cerca due giovani per il Centro per le famiglie, il volantino

C’è ancora la possibilità di presentare domanda per svolgere l’esperienza di servizio civile presso il Centro per le Famiglie.

Il Consorzio I.R.I.S. in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, nell'ambito del progetto "Dare Valore" CERCA DUE GIOVANI per il Servizio Civile Universale presso il Centro per la Famiglia in via Caraccio n. 4 a Biella.

Si cercano ragazzi :

-con età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti

-diploma di Scuola Media superiore (che consenta l’iscrizione ai corsi universitari).

L'impegno sarà per un anno: 25 ore settimanali in media . L'indennità mensile sarà di euro 444,30, pagata direttamente dal Ministero.

SCADENZA :10 febbraio 2022 ore 14

Si offre un'importante occasione per fare un'esperienza interessante presso il Centro per la famiglia del Consorzio. I due giovani affiancheranno gli operatori accogliendo i cittadini che hanno bisogno del Consultorio e del Centro per la famiglia. Aiuteranno gli operatori a gestire le campagne di comunicazione e daranno informazioni sul Centro per le Famiglie.

Per avere informazioni telefonare al 3357875519 oppure al 3336142527 dal lunedì al venerdì ore 14.00-15.00 (anche messaggio su whatsapp a qualsiasi ora e si verrà richiamati al più presto) oppure mandare mail a: serviziominorifamiglie@consorzioiris.net

Ecco le pagine utili da consultare per visionare il progetto e il bando: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/bando-sc-dicembre-2021



https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/1/integrazionebandoordinario2021/

Presentazione della domanda esclusivamente attraverso la Piattaforma Domanda On Line (DOL) . Occorre essere in possesso di SPID.