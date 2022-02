Vigliano, fino al 10 febbraio le domande per il servizio civile all'asilo nido

Prorogata la scadenza per le domande per il servizio civile: c'è tempo fino alle 14.00 del 10 febbraio 2022. Prendi al volo questa occasione: il servizio civile è una buona opportunità per metterti alla prova e aumentare le competenze personali e professionali, per essere parte attiva della tua comunità, ampliare la tua rete sul territorio, venire a contatto con équipe di lavoro multiprofessionali. Presso l'asilo nido di Vigliano Biellese è possibile prestare il servizio civile.

Ecco alcune info utili: periodo 2022/2023; durata di 12 mesi; orario di servizio con almeno 25 ore settimanali; assegno di 444,30 euro mensili. La data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto. Viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Come presentare la propria candidatura? Prima di tutto se ancora non ce l'hai, attiva subito lo SPID! Le/gli aspiranti volontari/e dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) cliccando qui domanda on line servizio civile entro le 14.00 del 10 febbraio 2022.