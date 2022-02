Proroga iscrizioni scuola, il Bona apre di nuovo le porte alle famiglie

Per gli inevitabili ritardi dovuti alla pandemia il Ministero dell’Istruzione ha concesso una proroga al 4 di febbraio della scadenza delle iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023.

Pertanto l’Istituto Bona, avendo percepito difficoltà da parte di alcune famiglie nel concludere le pratiche di iscrizione, ha deciso di riaprire le sue porte presso la sede di via Gramsci, 22 domani, mercoledì 2 febbraio, dalle ore 18 alle ore 20.

In questa occasione-sarà possibile avere supporto tecnico per inoltrare la domanda di iscrizione,

-si potrà dialogare con alcuni alunni dell’istituto che saranno in collegamento Meet,

-ci sarà la possibilità per i nuovi iscritti di visitare la loro futura scuola e di incontrare alcuni docenti.