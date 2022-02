Progetto Smart Cer: Enerbit cerca una piattaforma di gestione della comunità di energia rinnovabile - C.E.R.

Con adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24.01.2022, è stata deliberata la pubblicazione del seguente avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Nell'ambito del progetto SMART CER —ENER.BIT, in collaborazione con ENERGY CENTER DEL POLITECNICO DI TORINO e WEC ITALIA, ENER.BIT intende costituire una serie di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ed ha la necessità di individuare una piattaforma informatica di gestione associata a meter per misurare i flussi energetici a valle dei POD.

Pertanto, si chiede la disponibilità di fornitori di meter e piattaforme a proporsi per operare in un contesto sperimentale di grande rilevanza strategica e territoriale. Le aziende interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse all'indirizzo PEC:enerbit pec.ptbiellese.it

Le aziende richiedenti saranno contattate e saranno loro forniti gli elementi quantitativi di contesto necessari alla formulazione di proposte contrattuali. La valutazione delle proposte sarà effettuata da Ener.bit , con il supporto scientifico dell'Energy Center del Politecnico di Torino.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire ENTRO E NON OLTRE VENERDi 11FEBBRAIO 2022, ORE 16.00 mediante invio di una pec avente per oggetto : MANIFESTAZIONEDI INTERESSE PER IL PROGETTO SMART CER — ENER.BIT

Eventuali richieste di chiarimenti possono pervenire all'indirizzo : enerbit@pec.ptbielleseit

Il presente avviso non implica alcuna aspettativa di invito a favore degli operatori interessati.

Si chiarisce the ogni precedente contatto con questa society non avrà alcuna rilevanza al fine della presente indagine.