Funivie Oropa: a professionisti esterni il compito di studiare le direttive per la redazione del bando

L'impianto di Oropa avrebbe dovuto chiudere il 22 gennaio, mentre è stato costretto ad anticipare il fermo al 17 dicembre per un guasto. E il Comune adesso si adopera per preparare tutti gli atti necessari per la pubblicazione del bando di respiro europeo per la revisione generale.

“E' un discorso molto complesso – commenta l'assessore alla Montagna Barbara Greggio – , perché l'impianto stesso per la sua revisione richiede diverse competenze, da quelle del settore dei trasporti, al turismo, alla montagna, fiscali e amministrative. Internamente, visto il sovrapposi di numerose scadenze e anche della alta specificità richiesta a livello tecnico europeo, ci siamo affidati a professionisti esterni per stendere le linee guida che verranno poi seguite per la redazione del bando”.

A rendere più complessa la questione è anche il fatto che l'impianto è pubblico, del Comune, mentre la gestione è affidata a una Fondazione, due realtà che hanno normative completamente diverse.