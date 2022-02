Ricoveri in calo al Degli Infermi nell'ultima settimana.

In base ai dati in possesso dell'Asl Biella, a ieri erano 90 i pazienti ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva, 28 in terapia semintensiva, 61 in media-bassa intensità. 10 pazienti ricoverati in CAVS – Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria.

Martedì 25 gennaio, i ricoveri erano 111 (di cui 2 in terapia intensiva) e 6 pazienti in Cavs.