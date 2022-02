Candelo, il Tar dà ragione al Comune

Il 24 gennaio 2022 il TAR ha depositato la sentenza per i ricorsi al TAR presentati sull'acquisto di due cantine all'interno del Ricetto: il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha rigettato i ricorsi dando quindi ragione al Comune di Candelo.

A darne notizia è lo stesso sindaco del Comune di Candelo, Paolo Gelone: "La sentenza è stata pubblicata e indica chiaramente come i ricorsi siano stati respinti in quanto tutte le motivazioni dei ricorrenti erano non condivisibili o prive di fondamento. L'Amministrazione è sempre stata convinta della bontà della sua azione, per questo si era deciso con forza di resistere in giudizio e di difendere i diritti dell'Ente e della comunità: questa sentenza ribadisce l'azione corretta di un Ente che agisce correttamente in nome della comunità, difendendo e valorizzando il patrimonio culturale. Il Comune non intende far uso del diritto di prelazione in modo né continuativo né indiscriminato: qui, in questo caso specifico, si trattava di tutelare i beni pubblici e privati intervenendo davanti a due piccoli pezzi di storia di Candelo che stavano venendo svenduti, cosa che nessuna Amministrazione responsabile può permettere".

I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Candelo.