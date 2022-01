Sci, spettacolare testa a testa con gli atleti valsesiani sulle piste di Bielmonte FOTO

Ancora una domenica di grande sci sulle piste di Bielmonte che, nella giornata di ieri, 30 gennaio, hanno ospitato il trofeo di slalom gigante Impresa Franco S.r.l. - Memorial Carlo e Fulvia organizzato dallo Sci Club Canavese.

Sulla pista Moncerchio si sono sfidate diverse categorie e gli atleti biellesi dello Sci Club Biella hanno portato a casa un risultato degno di nota nella Master B conquistando tutti e tre i podi: al primo posto Massimo Frezzato con 41,78 secondi; seguono Filippo Barbera, 42,50 secondi, e Davide Callegher, 46,70 secondi. Giancarlo Gregori, Ivrea ASD conquista invece la Master C con 47,24 secondi mentre Alessandro Pozzo, Noveis ASD, vince nella Master A con 42,75 secondi.

Scendendo un po’ con l’età troviamo Virginia Di Battista, Ski Team Valsesia, in testa alla U16 femminile con 40,03 secondi e, nella U16 maschile, Elia Guidetti con, S.C. Varallo, con 38,45 secondi. Prosegue la bella prestazione dei valsesiani nella U14 con Maria Adele Antonini, S.C. Varallo, che conquista la prima posizione con 41,21 secondi e Francesco Perozzo, Equipe Mera ASD, con 40,17 secondi.

Nella Giovani / Senior torna in testa Biella con tutti e tre i podi femminili conquistati dalle atlete di Oasi Zegna ASD: Sofia Trivero, prima con 41,37 secondi; seguono Laura Rey con 42,73 secondi e Andrea Priaro con 44,35 secondi. Nella maschile riprendono il podio gli atleti valsesiani grazie alla prestazione di Luca Fossati, Varallo AD, che vince con 39,80 secondi e Giacomo Frigiolini in seconda posizione con 40,21 secondi.

Doppietta per Varallo AD nella categoria Cuccioli: Maria Casaccia vince la femminile con 41,57 secondi e Vittorio Anselmo la maschile con 41,43 secondi. Bene anche nella Baby femminile per Varallo AD con i 48,38 secondi di Aurora Bortolotti mentre torna in testa Oasi Zegna ASD nella Baby maschile con Achille Fava Piz in prima posizione con 43,04 secondi. Infine, nella Superbaby femminile vince Camilla Viazzo, Oasi Zegna ASD, con 58,74 secondi e, nella maschile, Isaia Scoccini, Varallo AD, con 54,11 secondi.

Per quanto riguarda le società si classifica in prima posizione Varallo AD; seguono Ski Team Valsesia e Oasi Zegna.