Granfondo, impresa titanica alla Marcialonga per il cossatese Andrea Seffusatti

Per tutti gli appassionati di granfondo, gara sciistica sviluppata su distanze superiori ai 42 km, la Marcialonga rappresenta un appuntamento impedibile, al punto da essere definita la “Regina del granfondo dell’Italia del nord”.

Sabato 29 gennaio, la Val di Fiemme e la Val di Fassa, i piedi delle Dolomiti in Trentino, ne hanno ospitato la 49esima edizione, ripartita in due gare distinte da 70 e 45 km. È in quest’ultima che si è distinto l’atleta cossatese Andrea Seffusatti che, dopo circa 5 ore di dura marcia in mezzo alla neve, ha tagliato il traguardo a Predazzo. Un’impresa titanica che corona la volontà e la tenacia dell'atleta.