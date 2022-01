Banda Ultra Larga, a Borriana interrogazione di Fratelli d'Italia

I cittadini di Borriana hanno chiesto alla minoranza consigliare di Fratelli d'Italia, composta da Salvatore Tedesco, Giuseppe Birocco, e Marcello Pietrantonio, di conoscere la situazione sulla Banda Ultra Larga, progetto finanziato e gestito dallo Stato attraverso l’azienda Open Fiber.

Per questo motivo, Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al sindaco ed assessore competente per conoscere se il progetto è stato portato a termine nel a Borriana, oppure se attualmente è in fase di cablaggio, oppure se la commercializzazione del servizio da parte degli operatori interessati è già in essere.