Ristrutturare casa senza stress con la cessione del quinto

Hai deciso di ristrutturare casa per rendere il posto in cui vivi più bello e confortevole? Un ottimo approccio a questo tipo di progetto è considerare tuo piano di ristrutturazione della casa come se fosse un vero e proprio business plan. Puoi scegliere di assumere un professionista per eseguire i lavori necessari oppure decidere di occupartene tu stesso, ma in ogni caso un’attività di questo tipo è costosa e richiede tempo.

Per riuscire a completare la ristrutturazione della casa senza stress potrebbe essere una buona idea chiedere un piccolo prestito, in modo da essere certo di poter sostenere senza difficoltà tutte le spese necessarie.

Cessione del Quinto: il prestito assicurato per il tuo progetto di ristrutturazione

La Cessione del Quinto è una tipologia di prestito particolarmente vantaggiosa e può essere la soluzione giusta per te che cerchi un modo semplice e sicuro per ottenere la liquidità di cui hai bisogno per ristrutturare o comprare mobili ed altri elementi di arredo.

I vantaggi della cessione del quinto

Vediamo brevemente quali sono i vantaggi di questa forma di finanziamento ultra sicura, riservata a pensionati e dipendenti a tempo indeterminato, sia del settore pubblico che di quello privato.

Prestito non finalizzato

La Cessione del Quinto rientra tra i prestiti NON finalizzati: al momento della richiesta non dovrai specificare la ragione per la quale stai richiedendo il finanziamento. Di conseguenza, potrai spendere la liquidità ottenuta come desideri, sia per pagare un professionista che per acquistare dei nuovi mobili.

Rate fisse e sostenibili

Le rate sono fisse per tutta la durata del finanziamento (massimo 120 rate, ovvero 10 anni) e, poiché per legge l’importo non può superare 1 / 5 dello stipendio o della pensione, il prestito con cessione del quinto si può ritenere uno dei più sostenibili per il bilancio familiare.

Tassi vantaggiosi in convenzioni INPS

Rispetto al prestito personale classico, la cessione del quinto ha tassi molto più bassi e vantaggiosi, anche grazie alle convenzione con INPS ed altri enti previdenziali. Vale sicuramente la pena chiedere un preventivo!

Sicuro e assicurato

Molte persone non lo sanno, ma la cessione del quinto comprende sempre l’assicurazione che ti tutela in caso di premorienza o perdita del lavoro: una garanzia importantissima già compresa nella rata.

Come ricordano i consulenti Sigla Credit, una realtà specializzata in questo tipo di prestito, la cessione del quinto è molto affidabile: il preventivo, infatti, si basa totalmente sulla busta paga o sul cedolino della pensione e una volta accertata la fattibilità della pratica, puoi essere certo che ti sarà erogata la somma concordata con il consulente, qualora tu decidessi di accettare il preventivo.

Anche a distanza

Molti istituti di credito, permettono di gestire l’intera pratica da remoto, accettando la Firma Elettronica con SPID per finalizzare il contratto. In questo modo, oltre ad evitare spostamenti non necessari, è possibile accelerare notevolmente i tempi per l’erogazione della liquidità.

Chi può richiedere la cessione del quinto?

Come anticipato, sono tre le categorie di persone che possono richiedere un prestito con cessione del quinto:

1. Pensionati di anzianità lavorativa o con invalidità ordinaria che abbiano meno di 85 anni

2. Dipendenti a tempo indeterminato pubblici e statali assunti da almeno 3 mesi

3. Dipendenti a tempo indeterminato di aziende private assunti da almeno 3 mesi e con periodo di prova superato. In questo caso l’azienda deve avere almeno 10 dipendenti

Per la cessione del quinto, infatti non ti viene richiesto di presentare alcun garante: è il TFR maturato in azienda a diventare la garanzia per il finanziamento. Per questo la solidità dell’azienda e l’importo di Trattamento di Fine Rapporto accantonato giocano un ruolo fondamentale nell’accettazione della richiesta e nella definizione dell’importo massimo erogabile.

Per il tuo progetto di ristrutturazione ti consigliamo di richiedere una cifra un po’ più alta di quella di cui pensi di aver bisogno perchè le spese inaspettate sono all’ordine del giorno.

Una volta ottenuto il tuo piccolo prestito, non dimenticare di pianificare e documentare ogni singola spesa per limitare gli imprevisti e vivere l’intera esperienza senza stress.