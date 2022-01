Filo a Milano Unica con FiloFlow

All’interno dell’Area Tendenze del Salone del Tessile e degli Accessori di alta gamma – intitolata in questa edizione “MU Hotel” – a Filo è riservato uno spazio dedicato, dove propone i materiali che sono alla base dei tessuti esposti. La presenza di Filo a Milano Unica permette così di sottolineare in modo concreto e immediato il legame tra filati e tessuti di altissima qualità, protagonisti della parte a monte della filiera di eccellenza del Made in Italy.

In particolare, i filati che Filo porta a Milano Unica sono esclusivamente quelli proposti dalle sue aziende espositrici nell’ambito del progetto di sostenibilità FiloFlow, lanciato ormai da varie stagioni. Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, afferma: “Filo partecipa a Milano Unica ormai da vari anni, con ottimi risultati in termini di apprezzamento degli operatori e di visibilità del nostro Salone. La sinergia tra i Milano Unica e Filo è infatti vitale per dare visibilità concreta alla forza della nostra filiera e accrescerne il valore sui mercati internazionali. È una sinergia che si fonda su due concetti oggi fondamentali per il tessile: la sostenibilità e la tracciabilità, che per Filo trovano espressione nel progetto FiloFlow”.

La 57a edizione di Filo si svolge a MiCo – Milano Convention Centre il 23 e 24 febbraio 2022.