Policarpo Crisci alla prova canora del #MelaCantoTalent

Sport, musica e tanta voglia di mettersi in gioco. Policarpo Crisci, da molti conosciuto per essere il cameriere del ristorante “La Lucciola”, è tutto questo e dopo i successi ottenuti nelle gare podistiche, ultima la 3 cross in 1 (leggi qui), è pronto ad affrontare la seconda fase del contest #MelaCantoTalent ma, questa volta, si tratta di musica.

Policarpo non è nuovo nel settore, infatti nel 2008 avevo partecipato a X-Factor nella categoria “talenti incompresi” giungendo pure ad esibirsi sul noto palco televisivo. Ora, dopo aver superato le selezioni di settembre ed essere entrato nel team del giudice Alex Bimbi, l’atleta cantante è pronto a tornare ad esibirsi sulla pagina Facebook di #MelaCantoTalent, a partire dalle ore 19, il primo febbraio 2022.

“Sono molti carico – racconta Crisci – e pronto ad affrontare il voto dei giudici e del pubblico sperando di arrivare più in alto possibile nella classifica finale e portare a casa anche questo risultato”.