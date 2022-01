Cossato, anziano abbagliato dal sole investe una donna

Investimento di pedone a Cossato nel pomeriggio di ieri, 30 gennaio. Una donna di circa 31 anni è stata travolta mentre stava camminando sulle strisce pedonali, in compagnia di un coetaneo, rimasto indenne nell'accaduto: dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il 91enne alla guida non l'avrebbe vista attraversare la strada perchè abbagliato dalla luce del sole.

La malcapitata è stata assistita dal personale del 118 e trasportata in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito, in codice verde. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze.