Mottalciata, gli Alpini inaugurano il nuovo gagliardetto (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Il 2021 per il gruppo Alpini di Mottalciata è stato un anno complicato che si è comunque concluso in maniera positiva, soprattutto grazie alla soluzione delle cene e pranzi d’asporto che hanno permesso lo svolgimento degli eventi, anche se in forma ridotta. Questo è il bilancio emerso dell’assemblea annuale di domenica mattina, ospitata nella sala consigliare del Comune e presenziata dal sindaco Roberto Vanzi e dal presedente della sezione ANA di Biella Marco Fulcheri.

Per il Gruppo di Mottalciata il nuovo anno si è aperto con un momento importante: “Abbiamo inaugurato il nuovo gagliardetto – racconta il capogruppo Ezio Bongiovanni – perché quello precedente era sgualcito e ormai aveva fatto il suo tempo. Il nuovo gagliardetto è del tutto simile al precedente e riporta il nostro logo”.

A fine assemblea non ha fatto mancare la sua partecipazione Renato Colombo, storico socio del Gruppo che ha compiuto 100 anni nel 2021 che ha contatto gli amici tramite telefono. Infine, il 2022 rappresenta l’ultimo anno dell’attuale direttivo: “Molte cose possono cambiare da qui al 2023 – conclude Bongiovanni – ma l’idea è quella di ripropormi alla guida del Gruppo”.