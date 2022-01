Grandi imprese, 30 anni fa la prima in invernale del Mont Maudit di Ramella e Lanza

Due biellesi, una sola grande passione per la montagna, tanta determinazione e un po’ di pazzia: questi gli ingredienti dell’impresa che Gianni Lanza e Amabile Ramella si apprestavano a compiere 30 anni fa, per salire in invernale il Mont Maudit, una vetta situata nel Massiccio del Monte Bianco. Le due guide alpine sapevano a cosa sarebbero andati incontro scalando una vetta durante la stagione invernale: vento gelido, temperature siderali e un grande rischio.

In questi giorni ricorre il trentesimo anniversario della prima scalata invernale del Mont Maudit, una vetta situata nel Massiccio del Monte Bianco, che nel 1959 era stata scalata dal grande alpinista Walter Bonatti. I protagonisti di questa impresa sono Gianni Lanza e Amabile Ramella. Le due guide alpine volevano scalare la vetta del Mont Maudit in inverno, affrontando le intemperie e le difficili condizioni ambientali.

A 30 anni di distanza Ramella Amabile ricorda quei momenti: “Abbiamo raggiunto l’altezza di 4465 m, volevamo fare la prima in invernale di una vetta che precedentemente aveva scalato Bonatti, con l’obiettivo di lasciare la nostra impronta nella storia. Siamo partiti con un tempo discreto. Il tempo è peggiorato notevolmente di giorno in giorno fino a diventare una bufera, in alcune parti del percorso il vento raggiungeva velocità superiori ai 100km all’ora e le temperature erano sotto -30 gradi. Sono stati tre giorni ad alto rischio per me e Gianni. La montagna da tanto ma alle volte si prende qualcosa e noi, con quelle temperature, siamo stati fortunati. Purtroppo, il Mont Maudit si è preso un mio dito e successivamente ho avuto altri problemi alle dita dei piedi a causa della rottura delle ghette, per cui la neve è filtrata dentro gli scarponi”.

Lo rifaresti? “Si, anche a 30 di distanza ho ancora tanto entusiasmo ma, principalmente, e ritengo di parlare anche a nome di Gianni Lanza, la montagna è vita – ammette - È stata particolarmente dura ma se avessi ancora il fisico di allora lo rifarei, perché ho ancora l’entusiasmo di un ragazzino.”