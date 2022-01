Cerrione, fiori e libri agli alunni per ricordare la Giornata della Memoria

Giovedì 27 gennaio gli alunni della Secondaria di primo grado di Cerrione hanno ricordato la Giornata della Memoria con diverse iniziative. Una classe ha messo a dimora con l'insegnante di lettere, prof. Curzio, primule di colore giallo. I fiori gialli rimandano alle stelle di Davide che gli Ebrei erano obbligati a portare sugli abiti.

“Un fiore è una buon modo per fare memoria e uno sguardo alla vita che cresce – commenta il sindaco Anna Maria Zerbola - Un secondo momento è stato condiviso con i ragazzi di terza media, con don Angelo, Givone Marina, la prof. Curzio e la sottoscritta. L'amministrazione comunale ha donato un libro a tutti 'Cinque giorni con la morte' scritto da L. Nuccio e R. Alberto. Il libro descrive con dovizia di particolari le testimonianze di 10 cittadini di Cerrione sopravvissuti al rastrellamento nazifascisti ed alla prigionia nei sotterranei di Zubiena. Don Angelo ha aperto le riflessioni invitando i ragazzi a riscoprire i valori della solidarietà, del rispetto, della verità, affinché si possa crescere in amicizia e vera compagnia. Marina Givone ha raccontato l'esperienza del papà Primino, comunicando il coraggio e la forza che i prigionieri hanno avuto nel periodo trascorso nelle cantine del palazzo comunale di Zubiena. Sofferenze che si sono trasformate, dopo la liberazione, in una grande amicizia durata tutta la vita”.

Il sindaco ha raccontato il rischio di distruzione che il paese di Cerrione ha corso, salvato grazie all'intervento dell'allora Vescovo Carlo Rossi, del Vicario don Riccardo Alberto e dall'abnegazione di don Antonio Ferraris, che, si era posto dalla parte dei deboli. Il primo cittadino ha concluso l'incontro promettendo ai ragazzi, non appena possibile di accompagnarli a visitare i luoghi descritti nel testo. “È giusto – conclude - oggi più che mai, conoscere il passato, perché solo da esso ha un senso il presente”.