A Candelo lo spazio d’ascolto per adolescenti e famiglie

“Cosa accade quando durante l’adolescenza le difficoltà e i dolori non trovano le parole per poter essere condivisi e comunicati? E cosa prova un genitore quando scopre che il proprio figlio ha dei comportamenti autolesivi? In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ogni supporto è importante per non lasciare solo chi affronta un momento di paura, confusione e difficoltà”.

Lo scrive il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social. “Per informazioni – si legge - colloqui e consulenze i contatti dello Spaf! (Spazio d'Ascolto per Adolescenti e Famiglie attivo per Candelo a cura IRIS) sono: 3204343778 anche Whatsapp - Facebook Lo Spaf Instagram Lo_Spaf”.