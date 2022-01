Implantologia: mininvasività e professionalità parole d'ordine di Fm Dental, il tuo studio dentistico a Biella

FM Dental è lo studio dentistico a Biella che garantisce la risoluzione di qualsiasi caso clinico implantare e non.

Ma prima qualche informazione utile...

Per implantologia dentale si intende l'insieme di tecniche chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente che deve sostituire uno o più elementi dentali o che ha subito la perdita, mediante l'utilizzo di impianti dentali, ovvero dispositivi, metallici e non, inseriti chirurgicamente nell'osso mandibolare o mascellare, per la restituzione della funzione masticatoria e dell’estetica del sorriso.

Cos’è l’impianto dentale? E' una piccola vite che viene inserita nell’osso dove prima vi erano i denti naturali. Gli impianti dentali sono costituiti da materiale con alto grado di biocompatibilità di tipo metallico garantendo, così, una veloce guarigione accompagnata da una salda osteointegrazione.

Quali sono le fasi dell’intervento di implatologia? Innanzitutto vi è un’analisi preliminare. Questa permette un’approfondita valutazione diagnostica svolta dall’odontoiatra specializzato accompagnata dall’utilizzo di TAC e Ortopantomografia. La fase successiva prevede la preparazione all’intervento: il paziente verrà fatto accomodare in un ambiente sterile, preparandolo all’intervento grazie all’uso dell’anestetico locale. In questo modo FM Dental garantisce il massimo del comfort. La terza fase prevede l’inserimento dell’impianto dentale direttamente all’interno dell’osso del paziente. Una volta concluso l’inserimento dell’impianto dentale si procederà con la copertura dello stesso tramite la gengiva precedentemente aperta. Nell’ultima fase si può procedere per due strade differenti a seconda del caso clinico: carico immediato o differito. Nel carico immediato la protesi dentaria viene inserita nella stessa seduta o ad una distanza di massimo 36 ore. Nel carico differito, invece, si aspettano 4-6 mesi.

Tempi di guarigione? Una volta posizionata la protesi provvisoria e concluso l’intervento saranno necessari dai 3 ai 6mesi circa per permettere una completa guarigione dei tessuti oltre che una perfetta osteointegrazione dell’impianto dentale con l’osso.

Perche’ la scelta per l' Impianto dentale deve ricadere su FM Dental? Semplice, da FM Dental le parole d’ordine sono MINIIVASIVITA’ e PROFESSIONALITA’

Lo staff del nostro studio dentistico è composto anche da un chirurgo implantologo specializzato. Il Nostro approccio di mininvasività ci contraddistingue rispetto ad altri: il nostro studio dentistico ha la volontà di minimizzare i traumi, cercando di nuocere al paziente il meno possibile. Da FM Dental si utilizzano materiali di primissima qualità, assolutamente all’avanguardia, studiati appositamente per questi trattamenti, garantiamo, inoltre, la completa conoscenza di produzione e provenienza, evitando così spiacevoli sorprese. Ad ogni paziente che si è sottoposto ad un intervento di implantologia dentale FM Dental consegna il Patentino o Passaporto impiantare: documento dove attesta l’origine e qualità certificata.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: https://www.dentistaabiella.it o https://fmdentalbiella.itRicordiamo che nel nostro studio dentistico la Prima Visita Odontoiatrica è gratuita.