Torino-Juve, le parole dei mister dopo il derby spettacolo del Pozzo

Sette gol, di cui alcuni di pregevole fattura tecnica, giovani talenti che presto vedremo sul palcoscenico della Serie A, un clima da battaglia tipico del Derby della Mole, un risultato in bilico fino al minuto 97, ed una buona cornice di pubblico con circa 1000 spettatori.

Questo il film di Torino-Juventus Primavera, giocato ieri, sabato 29 gennaio allo stadio La Marmora Pozzo di Biella, campo di casa per questa stagione della squadra granata, match finito con uno spettacolare 4-3 per i bianconeri.

Mister Federico Coppitelli, allenatore del Toro, accetta la sconfitta e fa i complimenti ai suoi ragazzi: "Fino al 2-2 mi sentivo in totale controllo della partita perchè, nel secondo tempo, loro non avevano mai superato la metà campo e noi avevamo avuto due mezze occasioni per il 3-1. Abbiamo fatto un grave errore sul quel gol, che ha girato la partita e che ci è scivolata di mano. Sul 2-4 i ragazzi hanno avuto la forza di riprendere la partita: sono stati eccezionali ed hanno fatto una grande gara".

Il mister bianconero Andrea Bonatti sottolinea la rimonta dei suoi ragazzi dall'1-2 al 4-2 in dieci minuti: "Non eravamo mai riusciti a vincere da una situazione di svantaggio. Questo ci permette di analizzare con lucidità, convinzione e fiducia anche le cose che non sono andate nel verso giusto. Con episodi abbastanza semplici da leggere avevamo compromesso il risultato nel primo tempo contro un Torino aggressivo e fisico. Dopo il 2-2 siano stati subito aggressivi per andare in vantaggio e poi lucidi e cinici nel trovare il 4-2. Sono uscite le qualità morali di gestione emotiva che questa partita di alto coefficiente di difficoltà necessitava, ma c'è bisogno di mettere più qualità tecnica perchè oggi si è costruito poco. Dobbiamo trovare equilibrio e migliorare sotto tutti gli aspetti".