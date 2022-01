Sci, vince a Mera la talentuosa Lara Lovisi: ecco i risultati dei team biellesi

La giornata sciistica di sabato 29 gennaio ha visto i team biellesi impegnati sulle piste valsesiane dell’Alpe di Mera, in gara per aggiudicarsi il trofeo Nuova Elva - Memorial Alberto Beldi', organizzato dallo Ski Team Valsesia. L’evento ha coinvolto le categorie di allievi, ragazzi e cuccioli nella quale si è distinta la prestazione di Lara Lovisi, S.C. Biella, che si è aggiudicata la prima posizione femminile con un tempo di 36,10 secondi.

Nei maschili è invece Alessandro Nebuloni, Ski team Valsesia, ad arrivare primo con 32,05 secondi. Proseguendo, in ordine crescente di età, troviamo in prima posizione, nella under 14 femminile, Marta Gianotti di Equipe Mera ASD con un totale di 1 minuto e 45,69 secondi. Terza posizione per Biella con Carlotta Schellino che totalizza 1 minuto e 55,75 secondi.

Nel maschile trionfa Simone Guidetti, Mera ASD, con 1 minuto e 35,62 secondi. Infine, la under 16 maschile vede in prima posizione Tommaso Antonini, Varallo AD, con 1 minuto e 28.02 secondi mentre, nelle femminili, si aggiudica il primo posto Beatrice Guglielmina con 1 minuto e 34,71 secondi.