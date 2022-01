Calcio, Stresa si riporta in vetta: è +2 sulla Biellese. Per la Fulgor 9° ko in campionato (foto di repertorio)

Si rinnova il duello a distanza tra Biellese e Stresa anche nel nuovo anno. Approfittando del turno di riposo dei lanieri, i borromaici hanno superato l’Alicese tra le mura amiche e si sono portati in testa, a +2 proprio dai bianconeri.

Nei piani inferiori del girone, invece, la Fulgor esce sconfitta dal fortino del Trino: termina 2 a 1 la sfida salvezza che condanna la formazione allenata da Peritore al 9° ko in campionato.

Risultati del 19° turno

Borgovercelli vs Accademia Borgomanero 0-1

Stresa vs Alicese Orizzonti 1-0

Pro Eureka vs Borgaro Nobis 3-1

Venaria Reale vs Settimo Rinviata

La Pianese vs Città di Baveno 0-3

Oleggio vs Dufour Varallo 2-1

LG Trino vs FR Valdengo 2-1

Aygreville vs Verbania 2-2

Classifica

Stresa 40

Biellese 38

Oleggio 37

Accademia Borgomanero 32

Settimo 29

Borgaro Nobis 28

Aygreville 25

La Pianese 24

Pro Eureka e Venaria Reale 23

LG Trino 22

Alicese Orizzonti 21

Verbania 20

FR Valdengo 18

Città di Baveno 14

Borgovercelli e Dufour Varallo 7