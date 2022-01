Bonprix BFB fa tremare la capolista

Alla ripresa del campionato, la Bonprix BFB trova in casa la capolista Cuneo. Nonostante le numerose assenze (Truccano, Zanforlini, Habti) la squadra biellese ha tenuto testa per tutti i quaranta minuti, perdendo solo di 6, dopo aver sempre giocato punto a punto riuscendo anche a recuperare uno strappo di Cuneo che aveva visto il punteggio a -10. Una bella prestazione che però non muove la classifica, ma porta ottimismo in casa Bfb. Altra buona notizia è il rientro dopo mesi di assenza di Tombolato, che bagna il suo esordio andando in doppia cifra.

Non può che essere soddisfatto anche il coach biellese per la prestazione, dopo aver subito all'andata una pesante lezione."Le ragazze hanno dato prova di grande carattere" dice inoltre la vice allenatrice Lela Merlo "nonostante le assenze e i pochi allenamenti completi che abbiamo potuto fare. Peccato per qualche errore di troppo che ha condizionato il risultato"

BONPRIX BFB - GRANDA CUNEO: 56 - 62.

Bfb: Tua 2, Senesi 2, Lentini ne, Guzzon 9, Truccano ne, Tombolato 12, Ramella 15, Avonto 5, Gandini 6, Barbagallo 5, Gentile. All. Fabbri, vice all. Merlo e Riccini.