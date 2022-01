Bielmonte, una notte romantica con sciatori d’altri tempi VIDEO

Ore 18:15, Bielmonte. Un gruppo molto particolare di sciatori sfreccia sulla pista dando il via all’annuale gara celebrativa per la storia di questo sport, tra di loro si possono notare sci in legno e attrezzature di altri tempi. È questa l’immagine che si presenta davanti al pubblico che ieri, sabato 29 gennaio, ha assistito allo slalom storico in notturna nell’ambito del trofeo Mario Ferragut.

Tra i pionieri (sci di legno con solette non plastificate e scarponi di cuoio) si classificano, nella categoria femminile, Luisa Borri, Roberta Riva Dogliat e Barbara Perotti, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. Tra gli uomini conclude in testa Paolo Barichello; a seguire Marco Blanchetti e Luca Miglietti. Proseguendo incontriamo la classifica della categoria antichi (sci di legno con solette plastificate o metallo/fibra antecedenti al 1975 e scarponi di cuoio) con Egidio Ianno, Roberto Agliaudi e Alessandro Raffel Barro nella prime tre posizioni. Tra le donne, conquista il primo posto Roberta Palmieri.

Nella vintage (scarponi di plastica e sci dritti antecedenti al 1985) sono Elena Bertazzoli, Silvia Robiolio e Adelaide Agliaudi a conquistare il podio mentre, nella maschile, trionfano Massimo Mosele, Devis Guillet e Alberto Galli. Infine, Alberto Ramella vince nella pionieri Telemark maschile e Sebastiano Rinaldi Biolgati nella vintage Telemark. Tra gli ospiti Ivano Corvi, ex atleta della nazionale italiana ai tempi della Valanga Azzurra e il biellese Angelo Musci, classe 1935 e skiman della nazionale italiana.

