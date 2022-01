Basket, Biella che battaglia contro l'Orlandina. Peccato solo per il risultato (foto Laura Malvarosa Pallacanestro Biella)

Niente da fare: una battaglia che è durata ben 50 minuti e che costa la sconfitta per una Biella che ha lottato da par suo fino all’ultimo secondo. Se c’è un’indicazione che emerge dalla battaglia del Palafantozzi è che questa squadra darà del filo da torcere a tutti e lo diciamo senza tema di essere smentiti, un gruppo così merita la salvezza sul campo per quello che sta facendo vedere. Una partita iniziata male con Hasbrouck già gravato da tre falli dopo tre minuti e in cui Biella è andata sotto ma ha saputo reagire sia nel primo quarto che nel terzo quando la differenza ha toccato la doppia cifra di svantaggio.

Biella poi negli ultimi dieci minuti ha anche toccato i dieci punti di vantaggio ma il duo americano King e Mack ha messo la museruola agli attacchi biellesi e in poco tempo è riuscita ad arrivare a un pareggio insperato. E poi due supplementari di fila in cui le due squadre hanno cercato di imporsi. C’è riuscita quella di casa con i 63 punti degli americani. Monumentali Pollone e Morgillo con 17 punti a testa e il solito Davis alla soglia dei 30. Adesso bisogna ricaricare le batterie con due derby che diranno molto del prosieguo della stagione, la prima domenica sera alle 18 contro Casale. Con questa grinta sarà una partita bella tosta, peccato perderla.

Orlandina Vs Edilnol Biella 95 – 91 (21 – 21; 40 – 29; 51 – 57; 73 – 73, 84 - 84)

Edilnol Biella: Soviero 0, Bertetti 8, Infante 0, Porfilio 4, Bianchi 3, Vincini 2, Pollone 17, Morgillo 17, Hasbrouck 11 , Davis 29. All. Zanchi

Orlandina: Ellis 2, Francesco 8, Bartoli 1, King, Poser 12, Vecerina 9, Mack 38, Pizzurro, Gori, Diouf 0 Tiri Liberi

Capo D’Orlando 23/36 Biella 13/20

Rimbalzi Capo d’Orlando 58 Biella 54

Assist Capo d’Orlando 25 Biella 27