Preparate le padelle, è in arrivo la Fagiolata di Carnevale a Valdilana

Domenica prossima, 6 febbraio, la Pro Loco di Trivero organizza la distribuzione in asporto della tradizionale Fagiolata di Carnevale. I volontari inizieranno la distribuzione a partire dalle 11 in tre punti della municipalità di Trivero del comune di Valdilana: nello specifico, Piazza della Repubblica al Ponte Lora, Piazza della Chiesa in località Pratrivero e Piazza XXV Aprile in località Ponzone. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 347.2203774 – 333.2230784 e portare contenitori propri nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.