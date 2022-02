L’ABC delle criptovalute (per destreggiarsi nel trend finanziario del secolo)

Le criptovalute sono sempre più intorno a noi: ovunque sul web e sui social si possono trovare informazioni a riguardo, talvolta però troppo complesse per chi è alle prime armi. Ed è proprio a queste persone che vuole indirizzarsi questo articolo cercando di spiegare nel modo più semplice possibile le nozioni base per iniziare a comprendere meglio questo affascinante mondo.

Criptovalute e blockchain, questi sconosciuti

Sul mercato economico si possono trovare già moltissime criptovalute, alcune davvero affidabili, altre meno e altre ancora a rischio truffa. Per questo bisognerebbe cercare di capirne il più possibile soprattutto se si vuole indirizzarsi verso futuri investimenti.



Ogni criptovaluta si basa su di una blockchain o catena di blocchi. Questa altro non è che una specie di enorme database in cui vengono registrati dati. Una specie, perchè a differenza dei comuni database, nelle blockchain i dati una volta registrati non possono più essere modificati. Ogni volta che vengono aggiunte informazioni, queste vengono scritte in un nuovo blocco che va ad aggiungersi ai precedenti, e ciascuno dei quali è protetto da particolari codici hash e da marche temporali che servono a registrare il momento in cui quel determinato blocco è stato creato e a mantenerlo in ordine cronologico nella catena di blocchi.



Un altro aspetto che contraddistingue le blockchain dai comuni database, è che si servono di una rete decentralizzata peer-to-peer. In questo modo non esiste un’immagine principale della blockchain conservata da qualche parte, ma esiste soltanto un’immagine universale distribuita a tutti gli utenti di quella rete.



I codici hash, le marche temporali e la rete decentralizzata hanno reso le blockchain estremamente sicure, permettendo così l'enorme successo delle criptovalute che registrano in queste catene di blocchi tutte le transizioni monetarie, in modo trasparente e sicuro senza che nessuna terza parte vada a verificarle.

Mining, l'estrazione delle criptovalute

La blockchain può essere immaginata come una miniera da cui estrapolare l'oro che in questo caso sono appunto le criptovalute. Questa operazione prende il nome di mining.

Per farlo, vengono usati dei computer che tramite complesse serie di calcoli e software appositi, riescono a dribblare la difficoltà di scrittura della blockchain riuscendo a creare una nuova criptovaluta in nuovo blocco che va ad aggiungersi alla catena. Questa nuova criptovaluta viene riconosciuta al minatore in questione, al proprietario quindi dei computer utilizzati per l'operazione.



Tuttavia la procedura non è così semplice e soprattutto proficua come può sembrare perchè con pochi computer il profitto sarebbe irrisorio: infatti, chi vuole investire nel mining si avvale di stanze piene zeppe di computer messi insieme per aumentare la capacità di calcolo e facendoli lavorare ininterrottamente 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Quindi, in preventivo, va messo anche anche l'enorme dispendio energetico di tale attività.

Investire, primi passi tra Broker ed Exchange

Investire nelle criptovalute è una scelta che comporta dei rischi e che necessita di almeno una buona conoscenza basilare delle principali tecniche e strategie di trading, nonchè dell'affidabilità o meno della piattaforma sulla quale si è scelto di operare. Una delle strade più semplici per iniziare ad azzardare qualche investimento è quella delle piattaforme broker ed exchange che sono ampiamente descritte e confrontate su toptrading.org:

Broker : più consigliate per i principianti, sono piattaforme gestite da persone o aziende che si pongono come intermediari negli scambi di valute facendosi pagare una commissione per tale servizio. Il broker stabilisce i prezzi di acquisto e vendita delle criptovalute in base all'andamento del mercato finanziario e fornisce ai propri utenti anche un servizio di portafoglio elettronico qualora si vogliano conservare le proprie valute in luogo sicuro ma esterno al proprio pc o smartphone.





Exchange: piattaforme che permettono l'acquisto o la vendita delle criptovalute trattando direttamente con altri utenti senza nessun intermediario in mezzo. Queste sono consigliate a persone un po' più esperte che sanno cogliere le varie fluttuazioni sul mercato comprando e vendendo al momento giusto senza rischiare grosse perdite.

I gettoni virtuali: i token



I token sono come dei gettoni virtuali che vengono creati e che possono essere acquistati o venduti da subito. Ciò che li contraddistingue dalle criptovalute è che oltre al modo in cui vengono prodotti, i token hanno un determinato valore e possono essere utilizzati solo per un determinato utilizzo. Per semplificare, sono paragonabili alle carte regalo di un determinato negozio: una carta del valore di 50€ per il negozio x non è spendibile in un altro negozio y o z.



Da qui, poi, tutti i principali tipi di token:

Asset token che valorizzano la proprietà di un determinato asset;





Security token da quali ci si può aspettare un ritorno economico;





Utility token che ci permettono cioè di usufruire di un determinato servizio;





Equity token che consentono ad esempio di avere il diritto di parola su di un determinato argomento.

Wallet: il portafoglio delle criptovalute

Il wallet è lo strumento che ha avvicinato milioni di persone estranee al mondo economico e finanziario alle criptovalute. Si tratta di portafogli virtuali completamente anonimi in cui conservare, ricevere o trasferire criptovalute. Ogni wallet è dotato di un suo indirizzo composto da lettere e numeri proprio come il codice IBAN della propria banca e ha poi due chiavi interne: una pubblica, che sarà quella da fornire a chi deve inviarci del denaro, e una privata che dovrà invece essere tenuta sempre ben segreta.



Per il resto, il funzionamento è piuttosto semplice e simile a quello di invio di un comunissimo pagamento dal app della propria home banking con l'unica differenza che in questo caso ogni operazione effettuata dal proprio wallet è totalmente anonima e irreversibile, quindi si consiglia di controllare bene prima di confermare il movimento.



I wallet garantiscono una privacy al 100% non richiedendo l'inserimento di alcun dato personale ma soltanto di un indirizzo email. I più usati sono Electrum, Coinbase, Trustwallet, e sono tutti disponibili sia per pc che per smartphone e tablet.