La Provincia cerca candidati per il Sistema Moda Tessile Abbigliamento

La Provincia di Biella indice un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione di un candidato, ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE "NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY: SISTEMA MODA - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA" di Biella.

Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse, corredata dal proprio curriculum vitae unitamente al modello scaricabile dal portale della Provincia di Biella.

Le candidature dovranno pervenire al protocollo della Provincia di Biella, nelle modalità esposte nell’avviso pubblico entro il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 12.00.

L’avviso pubblico ed il modello di partecipazione sono disponibili sul sito www.provincia.biella.it