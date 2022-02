7 consigli per la gestione del denaro per i millennial

Non hai bisogno di un lavoro più alto o inaspettato da parte dei parenti per migliorare le tue finanze personali. Per molte persone, una migliore gestione del denaro è sufficiente per abbassare i costi, aumentare la capacità di investire e risparmiare e raggiungere obiettivi finanziari che una volta sembravano impossibili.

Anche se ti senti come se le tue finanze fossero bloccate in un brutto posto senza via d'uscita, ci sono cose che puoi fare per creare una situazione migliore per te stesso.

Ad ogni modo, ecco sette suggerimenti di base per iniziare:

1. Tieni traccia delle tue spese per migliorare le tue finanze.

Se non sai cosa e dove trascorri ogni mese, ci sono buone probabilità che le tue abitudini di spesa personali migliorino.

Una migliore gestione del denaro inizia con la consapevolezza della spesa. Usa un'app di gestione del denaro per tenere traccia delle spese per categoria e vedere di persona quanto spendi per cose banali come la cena, l'intrattenimento e persino il caffè ogni giorno. Una volta apprese queste abitudini, puoi fare piani per il miglioramento.

2. Riduci i costi ricorrenti.

Ti abboni a un servizio che non utilizzi mai? È facile dimenticare gli abbonamenti mensili ai servizi di streaming e alle app mobili che prosciugano il tuo conto bancario, anche se non utilizzi questi servizi regolarmente.

Esamina i costi di queste commissioni e valuta la possibilità di annullare gli abbonamenti non necessari per risparmiare più denaro ogni mese.

3. Raccogli i tuoi risparmi, anche se richiede tempo.

Creare un fondo di emergenza da utilizzare in caso di circostanze impreviste. Anche se il tuo contributo è piccolo, questi fondi possono salvarti da situazioni rischiose in cui sei costretto a prendere in prestito a tassi di interesse elevati o non sei in grado di pagare le bollette in tempo.

Dovresti anche fornire un contributo di risparmio generale per aumentare la tua sicurezza finanziaria in caso di perdita del lavoro. Usa i contributi automatici come il conto di risparmio bancario e rafforza le tue abitudini di spesa.

4. Paga puntualmente le bollette ogni mese.

Pagare le bollette in tempo è un modo semplice per gestire i tuoi soldi con saggezza e ha un grande vantaggio: ti aiuta a evitare i ritardi e a dare la priorità alle spese di base.

Una lunga storia di pagamenti puntuali può anche migliorare il tuo punteggio di credito e aumentare i tuoi tassi di interesse.

5. Crea un budget mensile realistico.

Usa le tue abitudini di spesa mensili, così come il tuo stipendio mensile di casa, per creare un budget che sai di poter risparmiare.

Non ha senso fissare un budget limitato in base a cambiamenti drastici come: ad esempio, non mangiare mai fuori se stai attualmente ordinando quattro volte a settimana. Crea un budget che si adatti al tuo stile di vita e alle tue abitudini di spesa.

Dovresti vedere il tuo budget come un modo per incoraggiare abitudini migliori, come ad esempio: B. Cucina di più a casa, ma concediti un'esperienza realistica per soddisfare questo budget. Questo è l'unico modo in cui funziona questo metodo di gestione del denaro.

6. Risparmia sui grandi acquisti.

Diversi tipi di prestiti e debiti possono essere utili con acquisti importanti, come ad esempio: la casa o anche l'auto di cui hai bisogno in questo momento. Ma per altri grandi acquisti, i contanti sono l'opzione più sicura ed economica da acquistare.

Quando acquisti denaro contante, eviti di guadagnare interessi e indebitarti che richiedono mesi, o addirittura anni, per ripagare.

Nel frattempo, questo denaro depositato può rimanere nel conto bancario e guadagnare interessi che possono essere dati in pegno come garanzia per i tuoi acquisti.

7. Avvia una strategia di investimento.

Anche se le tue opzioni di investimento sono limitate, puoi guadagnare più entrate con un piccolo contributo sul conto di investimento con i soldi che hai guadagnato.

Scopri se il tuo datore di lavoro offre un investimento automatizzato dal tuo stipendio. Prendi in considerazione l'apertura di un conto pensionistico o di altro investimento.

Il percorso verso una migliore finanza inizia con il cambiamento delle proprie abitudini.

Alcuni di questi cambiamenti saranno più facili di altri, ma se ti attieni a questa trasformazione, acquisirai grandi capacità di gestione del denaro che ti serviranno per tutta la vita e, nel frattempo, avrai più soldi in tasca.