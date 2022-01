Incontro con l'autore di 'Angela Merkel: la donna che ha cambiato la storia'

Quando: Mercoledì, 2 Febbraio, 2022 dalle 18:00 alle 20:00

Dove: Biblioteca Civica di Biella Piazza Curiel — 13900 Biella , BI

Descrizione: Massimo Nava presenta il volume "Angela Merkel: la donna che ha cambiato la storia". Interviene Gianluca Susta.

La vita pubblica di Angela Merkel è una delle più documentate al mondo, ma si sa molto poco della storia personale. Occorre scavare nei primi trent'anni vissuti nella Germania comunista e utilizzare quanto lei ha accettato di raccontare: l'educazione protestante, la giovinezza nella nube grigia della dittatura, la formazione scientifica, l'amore per la libertà. E ancora oggi il rispetto della sua privacy è assoluto, cementato dalla fedeltà di amici e collaboratori. Per questo la cancelliera appassiona i biografi, che per venire a capo dell'enigma della sua vita devono giocare diversi ruoli: un po' cronisti e un po' storici, un po' psicologi e un po' narratori. «Destino e carattere influenzano la storia di ogni individuo. Nel caso dei leader, si sommano alla capacità di andare oltre il quotidiano, di diventare visionari senza essere ingenui» scrive Massimo Nava, che in questo libro racconta la vita di una donna eccezionale, protagonista assoluta della storia recente d'Europa. Spesso indispensabile, talvolta contestata, mai sconfitta. Nessun leader di Paesi democratici ha resistito più di lei...

L'evento è in collaborazione con Lions Club Biella Bugella Civitas e Libreria Giovannacci.

Ingresso consentito ai possessori di Super Green Pass fino a esaurimento posti. Obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.