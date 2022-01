Dal Nord Ovest - Scalatore precipita al suolo, non è in pericolo di vita

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati in una serie di interventi nella giornata di oggi. Due i più significativi. Il primo, intorno alle 13 presso la falesia "Ciaparat" di Cantoira, dove uno scalatore è precipitato al suolo probabilmente mentre effettuava una calata in corda doppia. Sul posto è giunto il Servizio Regionale di Elisoccorso e una squadra a terra del Soccorso Alpino.

Il paziente è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al punto in cui era atterrato l'elicottero. L'uomo è stato ricoverato in ospedale con vari traumi e contusioni, ma non in pericolo di vita.

Intorno alla stessa ora, la Centrale operativa ha ricevuto una chiamata d'emergenza proveniente dalla cascata di ghiaccio "Borocillina", comune di Valdieri, per un ghiacciatore infortunato. Anche in questo caso è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato un tecnico locale del Soccorso Alpino a supporto del tecnico di turno.

Dopo aver individuato l'infortunato, hanno coadiuvato l'equipe sanitaria per la stabilizzazione e il recupero e lo hanno verricellato a bordo dell'eliambulanza per il ricovero in ospedale con una sospetta frattura a un arto inferiore provocata da una caduta.