Intervento nella serata di ieri, sabato 29 gennaio, lungo la strada provinciale 36 per un'auto cappottata all'interno del comune di Monastero di Vasco.

In loco sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza del veicolo. Non si conoscono le condizioni dei coinvolti che sono stati presi in cura dall'equipe medico sanitario del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. L'incidente si verificata all'altezza di via Gandolfi intorno alle ore 21.