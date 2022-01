Addio a Nadia Moscatelli, insegnante e figlia del partigiano Cino

Lutto a Borgosesia per la morte di Nadia Moscatelli, per molti anni maestra alle scuole della cittadina. Aveva 79 anni ed era figlia di Cino Moscatelli, figura leggendaria della Resistenza non solo valsesiana, parlamentare e sottosegretario per il Pci nel dopoguerra.

Legata alla figura del padre, del quale ricordava sempre il grande amore per la libertà, Nadia Moscatelli era da tempo malata. Lascia il marito, Guerrino Cereda, conosciutissimo a Borgosesia dove è consigliere comunale e dove per molti anni è stato presidente dell'Orchestra Fiati Città di Borgosesia, le figlie Sonia e Tania, la nipote Margherita, la sorella Carla. Il rosario verrà recitato sabato alle 18 nella chiesa di Agnona mentre le esequie di terranno lunedì 31 gennaio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Moltissime le persone che ne hanno ricordato l'attività come insegnante, l'impegno culturale, e la vicinanza all'Istituto storico per la Resistenza, intitolato proprio alla memoria del padre. «Abbiamo ricevuto la tristissima notizia che Nadia Moscatelli, la figlia di Cino, ci ha lasciati – si legge in una nota dell'Istituto della Resistenza di Biella e Vercelli -: le rivolgiamo un pensiero di affetto riconoscente per esserci sempre stata vicina e ci stringiamo in un forte abbraccio a tutti i suoi familiari».

Parole di cordoglio e vicinanza nel Biellese e anche dall'Orchestra Fiati della cittadina e dal sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani: «Sono vicino a Guerrino Cereda amico e consigliere comunale per la perdita dell'amata Nadia. Maestra, figlia di una figura importante per la Valsesia come Cino Moscatelli. Rino in questi anni di malattia le è stato vicino con amore e dedizione, un esempio in un mondo spesso senza valori».