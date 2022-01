Incidenti stradali e arresti in aumento nel Biellese. E sul fronte Covid controllate oltre 65mila persone

Incidenti stradali in aumento nel Biellese, così come il numero degli arrestati. E le cifre dei reati da Codice Rosso si mantengono in linea con quelle dello scorso anno. Lo si evince dai dati dell'attività dei Carabinieri svolta sul territorio nel corso del 2021, enunciati nel corso della conferenza stampa, andata in scena ieri mattina, 28 gennaio. Una parte di questi è già stata analizzata in un precedente articolo (leggi qui). Osservando la seconda parte degli interventi, si nota un numero elevato di sinistri rilevati: ben 206 (di cui 5 mortali) solo nel 2021.

Un dato di molto superiore ai 117 del 2020 e ai 143 del 2019. “La provincia registra un'elevatissima incidentalità stradale – afferma il comandante provinciale di Biella, tenente colonnello Mauro Fogliani – ed è riconducibile ad una serie di fattori: la presenza di molte strade, prevalentemente extraurbane, dove la velocità tende ad aumentare sensibilmente; condizioni meteo-climatiche particolari, con fenomeni di nebbia, piogge diffuse e ghiaccio sul manto stradale ed un elevato numero di incidenti con animali selvatici. Il numero dei sinistri è rilevante e incide sul nostro operato: la quasi totalità degli incidenti, infatti, ricade come impegno sull'Arma e sul tempo da sottrarre ad altre attività. Ma fortunatamente sono limitati i casi gravi, dovuti all'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; non sono presenti particolari episodi con al centro i pirati della strada, coinvolti in sinistri mortali”. In calo, invece, le denunce del 2021: sono state 1.222, rispetto alle 1.556 del 2020 e alle 1.506 del 2019; 94, invece, gli arrestati.

Un numero sicuramente in crescita se paragonato a quello degli scorsi anni. Particolare attenzione è stata rivolta ai reati del Codice Rosso (maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale). “I dati rilevati si mantengono costanti rispetto agli scorsi anni nonostante la situazione potesse essere potenzialmente pericolosa, visto il periodo Covid e la conseguente limitazione degli spostamento dei cittadini – sottolinea Fogliani – Non sono mancati gli arresti, ma grazie alla tempestività dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria siamo riusciti a intervenire in situazioni familiari e personali particolarmente gravi e preoccupanti”.

Sull'attività antidroga 2021, sono state 18 le persone arrestate e 23 quelle denunciate; inoltre, sono stati sequestrati 10 chili di marijuana, 1,2 chili di hashish e pochi quantitativi di cocaina e eroina. 24 le piante di cannabis poste sotto sequestro (insieme a 2 flaconi di metadone) per un valore di quasi 3mila euro. “Biella non è una piazza di grande spaccio – commenta Fogliani – Da noi, si annotano fenomeni limitati per entità e qualità dello spaccio”.

Numeri importanti arrivano dall'attività svolta dall'Arma connessa all'emergenza coronavirus: nel 2021, sono stati svolti 5.432 servizi preventivi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti-Covid; 65.122 le persone controllate (per una media di 200 al giorno) e 3.546 gli esercizi commerciali visitati più volte in un anno. Nello specifico, 395 le sanzioni comminate e 7 le denunce effettuate (con l'accusa di falso, sostituzione di persona ecc.). 24 i titolari multati e 7 gli esercizi chiusi su iniziativa o disposizione dell'autorità. A questi interventi, non è mancato il supporto del Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro che ha eseguito 11 servizi in azienda (con 8 sanzioni per mancata attuazione dei protocolli anti-Covid), insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, con 4 servizi e altrettante sanzioni (una per il Covid, 3 per la normativa di settore).

Infine, netto incremento dei controlli ai posti di blocco: 58.550 le persone accertate, 45.243 gli automezzi. Inoltre, l'Arma ha gestito 15mila chiamate dal numero unico di emergenza 112.