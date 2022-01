Il Metaverso: illusione o realtà allucinata?

"Ci muoviamo sempre di più verso una socialità deviata e mancata, da cui non raccoglieremo mai nessun frutto ! ” Viviamo in una realtà che a volte ci può apparire parallela, instabile, liquida come direbbe il saggio Bauman. Da più parti bersagliati da una crescente quanto invadente tecnologia, complice la pandemia che ci richiede sacrifici di chiusure e company, ci troviamo a dover combattere contro un sistema che ci impone di rinnovarci continuamente ma nello stesso tempo di rimanere fermi, stigmatizzati all’interno di mondi non nostri, ma che siamo invitati, nostro malgrado, a esplorare, per non dire frequentare… L’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte a noi stessi: la condanna alla solitudine forzata per evitare assembramenti e rapporti di convivialità troppo stretti, ci ha condotti ad assumere comportamenti che molti di noi avrebbero volentieri evitato, altri invece si trovano perfettamente a loro agio all’interno di mura domestiche che non sentono per nulla strette ma anzi accoglienti e protettive. Dove sta dunque la giusta via di mezzo? L’equilibrio stabile di una società che mi pare sempre più spinta e indirizzata verso quegli universi finti e fallaci di emozioni inique? Deprivazioni sensoriali, di misure, di affetti che risultano trasformati in veri, ma che detengono soltanto lo spazio irreale di una trasmissione di cavi, di plastica surreale, di sentimenti vissuti attraverso uno schermo piatto… ecco piatto! Come una vita vissuta dietro una maschera, posta sul viso come una lente deformante sul presente. Se desiderate approfondire tematiche riguardanti la cura di sé e il proprio sviluppo interiore, seguiteci sulla pagina Facebook: KEYS Le chiavi di lettura