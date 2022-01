Donato, Silvia Paonessa nuovo assessore

Durante il consiglio comunale di Donato dello scorso 20 gennaio, il sindaco Desirée Duoccio ha nominato Silvia Paonessa nuovo assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Turismo e Sport. Silvia Paonessa sostituisce Matteo Leggero, dimessosi anche da consigliere per motivi di lavoro.

L'ordine del giorno del consiglio prevedeva infatti la surroga di Matteo Leggero con Beatrice Bosone, prima non eletta della lista di maggioranza, che non ha accettato di subentrare. Il consiglio ha inoltre deciso di mantenere per il 2022 le stesse aliquote IMU (con scadenze pagamenti 16 giungo e 16 dicembre) e addizionale comunale IRPEF. Conferma anche per il gettone di presenza dei consiglieri comunali a 9,2 euro a seduta, ad eccezione di Beatrice Bongiovanni, capogruppo di minoranza, che ha rinunciato al gettone fino a fine mandato.

Approvato dal consiglio il Documento Unico Programmazione Semplificato, che contiene i dati di bilancio, insieme ai dati sui dipendenti comunali, popolazione del paese maschile e femminile e per fasce di età. Durante la discussione sul punto, la stessa Bongiovanni ha rilevato la mancanza di dati in merito a strade comunali, punti di illuminazione pubblica e depuratore.

Discussione tra sindaco e capo della minoranza sul bilancio di previsione 2022-2024. In particolare sui contributi per la biblioteca ricevuti in base alle Legge Franceschini, che a Bongiovanni risultavano 1800 euro anziché i 1500 previsti in bilancio; e sul fondo di solidarietà comunale: 101mila euro da bilancio contro i 110mila che risultavano a Bongiovanni. Bilancio che il consiglio ha poi approvato.

Il bilancio di previsione prevedeva anche lo stanziamento relativo ai 2 agenti della Polizia Locale che, in base ad una convenzione con il Comune di Chiaverano, saranno in servizio a Donato per 2 ore alla settimana ciascuno, al di fuori del proprio orario di lavoro a Chiaverano.

Al termine del consiglio il sindaco Desirèe Duoccio ha parlato di fondi che potrebbero arrivare a Donato dal PNNR: “Stiamo lavorando per inquadrare opportunità di partecipare. E' una partita aperta”.