Campo sportivo di Chiavazza, in primavera il taglio del nastro, FOTO

Ci siamo quasi: Chiavazza tra qualche mese avrà di nuovo il suo campo sportivo.

In viale Venezia si sono quasi conclusi i lavori: il tappeto in erba sintetica è quasi tutto piazzato. All'appello mancano ancora gli allacci fognari, luci e tribune, ma l'amministrazione conta di poterlo mettere a disposizione almeno nelle ore diurne alla società del quartiere per gli allenamenti.

“Gli allacci fognari non dovrebbero comportare ritardi particolari – commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . E quando questi lavori saranno finiti il campo potrà essere usato, finalmente”. Attualmente i ragazzi della Chiavazzase si allenano a Cossila. “Contiamo di farli tornare qui al più presto anche solo per allenarsi – conclude Moscarola - . Alle tribune e in particolare alle luci alle quali non aveva pensato la giunta precedente, ci penseremo più avanti, cercheremo dei fondi ad hoc”.

Il progetto del campo era stato inserito dall'allora giunta Cavicchioli nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", dove il Comune è arrivato terzo su 451, dopo Brescia e Ancona portandosi a casa 2 milioni di euro (altrettanti li metterà l'amministrazione). L'esecutivo era stato licenziato nel 2019. I lavori erano invece iniziati a febbraio del 2020.