Calcio, spettacolo e pioggia di gol al Pozzo: il derby finisce 4 a 3 a favore della Juve FOTO

Oggi, 29 gennaio, si sono date battaglia le formazioni di Torino e Juventus, dando vita ad una spettacolare partita allo stadio Vittorio Pozzo di Biella, partita valida per la quindicesima giornata di Primavera.

FORMAZIONI

Juventus Primavera (4-4-2): Senko; Mulazzi, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Mbangula (78′ Hasa), Omic (7′ Rouhi), Bonetti, Iling; Cerri (79′ Fiumanò), Chibozo (90′ Maressa). All. Bonatti.

Torino (4-3-3): Milan, Savini (81′ Caccavo), Di Marco (70′ Ciammaglichella), Baeten (67′ Rosa), La Marca (81′ Polenghi), N’Guessan, Garbett, Angori, Reali, Dellavalle, Zanetti. All. Coppitelli.

CRONACA DELLA PARTITA

Dopo cinque minuti dal calcio d’ inizio la Juve passa in vantaggio grazie all’ ex Chelsea, Iling-Junior, che con un gran tiro dalla distanza insacca la palla in rete. Pochi minuti dopo il giocatore della Juventus, Omic, rimane a terra ed è costretto ad uscire dal campo per una distorsione alla caviglia, al suo posto entra Rouhi. Al 19’ minuto I bianconeri ci provano ancora sulla fascia con Mulazzi, che sbaglia il cross, ma diventa un tiro insidioso che sbatte sulla traversa. Al minuto 24 fallo di mano di Turicchia sul tiro di La Marca e calcio di rigore per il Torino. Sul dischetto si presenta Baeten, che spiazza il portiere e riporta la partita in parità. Gara molto aperta ed equilibrata ma al 40’ minuto, il Toro la ribalta su un errore grossolano di Nzouango, che sbaglia un banale disimpegno, perde il pallone e permette a Zanetti di battere Senko. Si conclude la prima fase della partita con un Toro che ha subito gol dopo pochi minuti dall’inizio ma ha saputo reagire ribaltando la partita.

Al via la ripresa, i bianconeri sono chiamati a reagire dopo quanto maturato nei primi 45′. Al 68’ la Juventus trova il pareggio con Bonetti, che sulla ribattuta ribadisce in rete il pallone del 2-2. Al 72′ la Juventus si porta incredibilmente in vantaggio con il gol di Iling-Junior, il migliore in campo: calcia potente sotto la traversa. I bianconeri la ribaltano in meno di cinque minuti! Al 79’ arriva il poker per i bianconeri, con Andrea Bonetti, che con un tiro rasoterra batte l’estremo difensore granata. Blackout granata che in 10 minuti subiscono 3 gol. Ma al 89’ il Torino è ancora vivo grazie (ancora una volta) a Zanetti, che durante una mischia in area si ritrova la palla sui piedi e firma il settimo gol di una partita incredibile al Vittorio Pozzo di Biella. Nei minuti di recupero, si lascia spazio ad un po’ di nervosismo tra la panchina della Juventus e un giocatore del Torino, che porta al cartellino rosso per Cerri e N’Guessan. Torino in inferiorità numerica, i bianconeri restano in undici dal momento che Cerri aveva già lasciato il terreno di gioco in precedenza. Si conclude 3-4 il derby della Mole per la Juventus, una partita spettacolare con sette gol ed uno spettacolo bellissimo. Momenti di nervosismo poco dopo il fischio finale del direttore di gara.