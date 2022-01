Sergio Mattarella, è bis: rieletto presidente della Repubblica

Un applauso si leva in aula per accogliere la notizia della rielezione di Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica uscente è stato rieletto capo dello Stato. Poco fa è stato superato lo scoglio del quorum dei 505 voti necessari all’elezione. Lo spoglio è ancora in corso. Una volta concluso, avrà luogo la proclamazione e molto probabilmente potrebbe esserci un breve discorso dal Quirinale.