Ricetto di Candelo, Ceria e Belossi: "Grandi progetti della giunta ma viene dimenticato l'ordinario"

Al centro dell'attenzione della minoranza a Candelo c'è ancora una volta il ricetto. A prendere la parola sono questa volta i consiglieri Ceria e Belossi di Candelo Città Possibile:

"Mentre si discute di nuovi progetti per il rilancio del turismo a Candelo (siamo fermi alla presentazione più di un anno fa, da parte del Sindaco Gelone, del piano di sviluppo del turismo "ready to jump") e di una nuova installazione artistica ad opera della Fondazione Pistoletto da affiancare al nuovo belvedere nel Ricetto (il tutto per la modica cifra di 100.000 Euro provenienti dalle casse comunali candelesi), si trova, come un candelese ci segnala, e non è il primo, la situazione di abbandono rappresentata nelle immagini (scattate lunedì 24 gennaio 2022)"

Per la minoranza è bene pensare allo sviluppo in grande, al "salto di qualità", al futuro e alle idee che posso rilanciare Candelo e il Ricetto: "Ma è bene pensare anche al "qui e ora" e a rendere il nostro borgo medievale, a cui tutti dobbiamo rispetto, un luogo ordinato, pulito e in cui la manutenzione ordinaria non sia un optional attivato solo quando qualcuno si lamenta, ma una costante".